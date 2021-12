Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 12:00 Uhr und Sonntag 16:15 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Gleiwitzer Straße in Ramtel einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Er beschädigte den vorderen Stoßfänger und machte sich trotz des angerichteten Sachschadens von etwa 2.000 Euro aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0.

