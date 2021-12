Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Mülleimer in öffentlicher Damentoilette angezündet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag rückte die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen gegen 21:35 Uhr mit zehn Einsatzkräften zum Parkhaus am Laien in Ditzingen aus, nachdem es in einer öffentlichen Damentoilette zu einem Brand gekommen war. Vermutlich zündete ein noch unbekannt Täter Papierhandtücher an und warf diese in den Mülleimer. Dort kokelten die Handtücher weiter, so dass sich starker Rauch entwickelte. Das Feuer war rasch gelöscht und der Raum wurde belüftet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

