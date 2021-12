Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag suchte ein noch unbekannter Täter ein Wohnhaus in der Rilkestraße in Tamm heim. Der Einbrecher verschaffte sich durch Aufhebeln einer Balkontür Zugang zur Wohnung. Hier durchsuchte er mehrere Räume und Schränke. Über mögliches Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell