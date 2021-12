Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 18:40 Uhr im Bereich der Hohensteiner Straße und Besigheimer Straße in Kirchheim am Neckar ereignete. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge soll es zunächst im Bereich der Einmündung Fronbergstraße / Hohensteiner Straße zwischen einem 21-jährigen Ford-Fahrer und einem 21-jährigen BMW-Fahrer zu einer Vorfahrtsverletzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf waren die beiden Fahrer in einen Auffahrunfall verwickelt, bei dem ein Schaden von 6.000 Euro entstand. Die beiden Unfallparteien kamen darauffolgend in Streit, bei dem der BMW-Fahrer auch handgreiflich geworden sein soll. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell