POL-LB: Remseck-Aldingen: Mit Schraubendreher auf Jugendlichen eingestochen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 23:05 Uhr in der Cannstatter Straße in Aldingen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Ermittlungen befand sich ein 17-Jähriger an der Stadtbahnhaltestelle und soll plötzlich von einem ihm flüchtig bekannten, 20-Jährigen von hinten am Hals und den Schultern gepackt worden sein. Hierauf setzte er sich sofort zu Wehr und schlug auf den 20-Jährigen ein. Es kam zu einer handfesten Schlägerei, in deren Verlauf der 20-Jährige einen Schraubendreher gezogen und mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen haben soll. Daraufhin ergriff der 20-Jährige die Flucht. Eine Zeugin, die die Auseinandersetzung beobachtete, verständigte die Polizei. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen an der Stadtbahnhaltestelle wurde der 17-Jährige mit diversen Stichverletzungen gefunden. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb zunächst ohne Erfolg. Er wurde am Folgetag vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

