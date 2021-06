Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Rollerhelm

Lauterbach - Unbekannte entwendeten am Montagabend (14.06.), in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, einen Rollerhelm, der an einem geparkten Roller auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße befestigt war. Das Schloss des Helms war zur Tatzeit in der verschlossenen Sitzbank des Rollers gegen Diebstahl gesichert. Unbekannte Täter durchtrennten den Kinnriemen des Helms und stahlen diesen. Einen zweiten, identisch gesicherten Helm ließen die Langfinger zurück. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 160 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

