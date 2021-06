Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Fahrzeugaufbruch - Versuchter Wohnungseinbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Fahrzeugaufbruch

Bad Hersfeld - Ein ordnungsgemäß in der Hünfelder Straße geparkter, grauer VW Golf wurde in der Nacht zu Dienstag (15.06.) Ziel unbekannter Täter. Die Aufbrecher versuchten die linke, hintere Fahrzeugtür des verschlossenen Pkw aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass es lediglich zu einem Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro kam. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Bebra - Am Dienstagmorgen (15.06.) versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 1 Uhr und 11 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eisenacher Straße einzubrechen. Durch Aufhebeln einer im rückwärtigen Grundstücksbereich gelegenen Tür, versuchten die Einbrecher vergebens in das Haus zu gelangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

