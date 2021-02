Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 27.02.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

Wer hat Beobachtungen gemacht? - Hanau

Am Samstagmorgen, gegen 02.25 Uhr, soll ein weißer Mercedes mit Hanauer Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit die Nussallee in Richtung Kreisverkehr Vor dem Kanaltor gefahren sein und nach Angaben von Zeugen den Kreisel entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren haben. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Anschluss beschleunigte das Fahrzeug stark und bewegte sich in Richtung Innenstadt, wo es die Fußgängerzone im Bereich Am Markt befuhr. Hier fanden bereits Aufbauarbeiten für den Samstagmarkt statt. Der Fahrer des Cabrios mit einem schwarzen Verdeck soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und trug ein weißes Oberteil sowie eine schwarze Kappe.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 27.02.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

