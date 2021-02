Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel?;Auseinandersetzung auf Parkplatz;Einbruch in Geschäft - Festnahme von drei Verdächtigen und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel? - Offenbach

(tl) Wer brachte den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe eines geparkten schwarzen Seat Leon an? Diese Frage beschäftigt die Polizei in Offenbach im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, in der Jacques-Offenbach-Straße (einstellige Hausnummern) ereignete. Dabei entstand etwa 500 Sachschaden am Heck des Leon. Gemäß den Angaben auf dem Zettel wurde der Seat offenbar von einem schwarzen BMW mit OF-Kennzeichen touchiert, welcher dann geflüchtet war. Die Polizei bittet nun den unbekannten Hinweisgeber und auch weitere Zeugen, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

2. Zeugen nach Unfallflucht in der Bahnhofstraße gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Vermutlich ein roter Wagen hat in der Zeit zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen einen Unfall in der Bahnhofstraße verursacht und sich nicht um den Schaden von rund 1.000 Euro gekümmert. Die 29-jährige Halterin hatte ihren weißen Opel Corsa am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, im Bereich der 220er-Hausnummern am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite sowie an der Stoßstange fest. Da sich rote Fremdfarbe am Opel Corsa befand, gehen die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg davon aus, dass es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um ein rotes Auto handelt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Auseinandersetzung auf Parkplatz - Mühlheim am Main

(tl) Ein zunächst verbal geführter Streit vor einem Einkaufsmarkt in der Friedenstraße endete am Mittwochvormittag zwischen den beiden Beteiligten in einer tätlichen Auseinandersetzung. Als die zwei Männer im Alter von 48 und 51 Jahren gegen 11.45 Uhr auf dem dortigen Kundenparkplatz aufeinandertrafen, kam es nach einem kurzen Streitgespräch zu einer körperlichen Attacke durch den Jüngeren gegen den Älteren, der infolgedessen leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kennen sich die beiden Streithähne. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizei in Mühlheim zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher - Nidderau-Windecken

(tl) Offenbar überrascht von der Rückkehr des Hauseigentümers flüchteten am frühen Donnerstagabend zwei Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Alexandra-Harder-Straße (Bereich 50er-Hausnummer), in welches sie sich zuvor gewaltsam Zutritt verschafft hatten. In der Zeit von 18.20 bis 19 Uhr brachen die ungebetenen Gäste die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Als der Geschädigte nach Hause kam, verließen die beiden Langfinger fluchtartig das Haus, wobei der erste Täter in den Garten rannte, dort über den etwa zwei Meter hohen Zaun kletterte und dabei einen Teil des Diebesguts verlor. Der Zweite verließ das Haus aus dem ersten Obergeschoss über ein Vordach, sprang über den Zaun in Richtung Alexandra-Harder-Straße und entkam ebenfalls. Ein mutmaßlicher Mittäter wartete mit einem weißen Ford am Kreisel hinter dem Haus, ließ den ersten Täter einsteigen und flüchtete schließlich in Richtung Bundesstraße 45. Die allesamt männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Erster Täter: schlank, etwa 1,90 Meter groß, dunkle Haare. Zweiter Täter: etwa 20 Jahre alt, dunkles Haar mit Mittelscheitel, bekleidet mit dunklem Trainingsanzug mit einem weißen Ärmelstreifen. Dritter Täter (im Auto): zirka 35 Jahre alt, Glatze. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Durch Wendevorgang wurde anderes Fahrzeug abgedrängt - Zeugen gesucht - Gelnhausen

(aa) Nach einer Unfallflucht am Mittwochmittag auf der Landesstraße 3202 wird der etwa 60 Jahre alte Fahrer eines schwarzen SUV Mercedes gesucht. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 13.50 Uhr ein 56-jähriger VW Transporter-Fahrer aus Bernbach kommend in Richtung Gelnhausen unterwegs und wollte auf die Autobahn 66 in Richtung Fulda auffahren. Parallel war der Mercedes gefahren und holte beim verbotswidrigen Wenden nach rechts aus. Dadurch wurde der Transporter abgedrängt und touchierte die Schutzplanke. Der Mercedes-Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 2.600 Euro und fuhr davon. Eine Berührung der Fahrzeuge gab es nicht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten um Hinweise zum Verursacher unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Wächtersbach

(fg) Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes in der Industriestraße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Mercedes angefahren wurde. Der Unfallverursacher, der in einem schwarzen SUV unterwegs gewesen sein soll, machte sich anschließen aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Zeugen die zwischen 16.10 und 16.20 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizei in Gelnhausen.

4. Einbruch in Geschäft - Festnahme von drei Verdächtigen - Schöneck/Kilianstädten

(aa) Polizeibeamte nahmen am Freitagmorgen drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest. Gegen 7 Uhr meldete über Notruf eine Anwohnerin der Bleichstraße, dass gerade ein maskierter Mann eine Scheibe eingeschlagen habe. Bei Eintreffen der ersten Streifen waren die Täter laut Zeugenhinweise in einem Ford davongefahren. Im Rahmen der Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, wurde der Fiesta in der Hamburger Straße verlassen aufgefunden. Hier sahen wiederum Zeugen, drei Männer zu Fuß flüchten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung fassten die Einsatzkräfte kurz hintereinander die Beschuldigten im Alter von 28, 42 und 43 Jahren. Sie stehen im Verdacht; mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts zertrümmert zu haben. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, zumal sich in der Kasse kein Geld befand. Die Ermittlungen dauern an. Noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Eimer auf Auto abgestellt - Zeugen gesucht - Jossgrund/Pfaffenhausen

(aa) Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Bad Orb haben derzeit eine nicht alltägliche Sachbeschädigung auf dem Tisch, zu der sie um Hinweise bitten. Ein Unbekannter hat am Sonntag einen in der Kalbachstraße geparkten BMW beschädigt, in dem er einen großen gelben Eimer auf der Motorhaube abgestellt hatte. Hierbei wurde an mehreren Stellen die Lackierung zerkratzt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zudem waren an dem blauen 3er und weiteren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel und Scheibenwischer um- beziehungsweise weggeklappt. Die ist nicht das erste Mal geschehen: Seit geraumer Zeit geht eine Person durch die Straßen und "vergreift" sich an geparkten Autos. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0.

6. Gleich zwei Außenspiegel abgefahren - L 3195 / Steinau an der Straße

(tl) Als eine 44-Jährige am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, mit ihrem VW Polo auf der Landesstraße 3195 von Ulmbach in Richtung Steinau an der Straße unterwegs war, wurde ihr in Höhe eines Parkplatzes, vor dem Abzweig nach Sarrod, der linke Außenspiegel abgefahren. Nach Angaben der Frau kam ihr der Verursacher, bei dem es sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben soll, in der dortigen Kurve entgegen und fuhr dabei offenbar zu weit links. An dem Polo entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Nachdem die Steinauerin am Abzweig nach Sarrod angehalten hatte, hielt ein bislang unbekannter Zeuge kurz an und äußerte, dass er den Unfall beobachtet habe. Kurz darauf kam eine weitere namentlich unbekannte Frau hinzu, die angab, dass sie ebenfalls und mutmaßlich vom gleichen Verursacher am Fahrer-Außenspiegel touchiert wurde. Diese beiden Verkehrsteilnehmer, sowie weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Schlüchtern zu melden (Telefon: 06661 9610-0).

