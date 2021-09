Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Blitz-Einbruch in Tankstelle - Polizeihubschrauber im Einsatz - Täter flüchtig

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (08.09.) brachen drei unbekannte Täter gegen 02:50 Uhr in eine Tankstelle auf der Berliner Straße ein. Die Täter entwendeten Zigaretten im Wert von rund 16.000 Euro, ließen diese sowie die Tatwerkzeuge bei der Flucht jedoch zurück. In der Nähe des Tatorts konnte die Polizei im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einen verunfallten und verlassenen Pkw ohne Kennzeichen feststellen. Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht.

Bei der Fahndung wurde ebenso ein Polizeihubschrauber eingesetzt - die Suche verlief jedoch ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter war mit einer grauen Jogginghose, mit schwarzer Jacke und Mütze bekleidet. Die zweite Person trug ein blaues Sweatshirt, eine schwarze Hose und eine graue Mütze und der dritte Täter war komplett schwarz bekleidet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205 -0 .(mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell