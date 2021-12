Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fußgängerin von Pkw erfasst

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 18:10Uhr wurde eine 75-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Gerlingen schwer verletzt. Ein 57-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Hauptstraße von der Schulstraße kommend in Richtung Panoramastraße. Eine Fußgängerin wollte am dortigen Zebrastreifen die Straße überqueren. Der 57-Jährige übersah sie vermutlich und touchierte die Frau mit dem Außenspiegel. Durch die Kollision stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

