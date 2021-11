Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Waiblingen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagabend gegen 20 Uhr meldete sich ein Anwohner des Luise-Duttenhofer-Wegs bei der Polizei und gab an, in einer Tiefgarage von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Aus diesem Grund fuhren mehrere Streifenbesatzungen beschleunigt in den Luise-Duttenhofer-Weg.

Hierbei kam es gegen 20:10 Uhr an der Kreuzung Winnender Straße / An der Talaue zum Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem VW Golf eines 46-Jährigen. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer des Streifenwagens unter dem Einsatz von Sondersignalen bei Rotlicht in die Kreuzung ein und kollidierte hierbei mit dem VW. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 33.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Bei der Abklärung vor Ort im Luise-Duttenhofer-Weg ergaben sich zunächst erhebliche Zweifel am gemeldeten Sachverhalt. Nachdem der Anrufer in der Nacht noch mehrere, offensichtlich wirre Sachverhalte mitteilte, wurde er noch in der Nacht in eine Spezialklinik eingeliefert.

Rudersberg: Autofahrer kam von Straße ab

Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr am Montag gegen 19.15 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Steinberg und Steinbruck. Er kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Mann wurde den vorliegenden Erkenntnissen nach beim Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Die örtliche Feuerwehr war vorsorglich im Einsatz und mit drei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort.

