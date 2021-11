Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Katze angeschossen

Aalen (ots)

Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde eine 18 Monate alte Katze in Ellwangen, im Bereich verlängerter Buchenberg an der Böschungskante zur "Alten Steige", durch einen Luftgewehrschuss an der Brust bzw. im Halsbereich schwer verletzt. Das Geschoss wurde im Körper der Katze beim Tierarzt nachgewiesen. Die Blutspur der Katze konnte bis zum möglichen Tatort oberhalb der Alten Steige verfolgt werden. Anhaltspunkte über den Schützen liegen bislang noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen oder Gewerbe/Umwelt Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

