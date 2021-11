Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Wer kann Hinweise auf gestohlenen PKW geben?

Aalen (ots)

In der Nacht von Montag, 15.11. auf Dienstag, 16.11.2021 wurde in der Robert-Bosch-Straße ein silberfarbener Audi 80 entwendet. In der Folge wurden mit dem Fahrzeug im Ostalbkreis und dem angrenzenden bayrischen Raum mehrere Straftaten begangen. Hierzu wurden an dem Fahrzeug die ebenfalls entwendeten Kennzeichen AA-AA 1006 angebracht. Am Freitag, 19.11.2021 konnte das Fahrzeug in Unterrombach im Biberweg verlassen aufgefunden werden.

Das Kriminalkommissariat Aalen bittet nun Personen, denen das Fahrzeug in irgendeiner Weise aufgefallen ist bzw. die Hinweise auf den oder die Nutzer geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 / 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell