Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Firmeneinbrüche - Maschinen entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Essingen: Firmeneinbrüche - Mazda entwendet

Zwischen Sonntagmorgen, 11 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, drang ein bislang unbekannter Dieb in die Räumlichkeiten eines Autohandels in der Robert-Bosch-Straße ein und entwendete die Schlüssel eines Mazda. Anschließend wurde der schwarze Mazda, der nicht angemeldet ist und an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, vom Hof entwendet.

Zudem wurde in der Ferdinand-Porsche-Straße in Essingen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fenster eines Tores eingeschlagen und so Zutritt zu einem dortigen Autohaus erlangt. Hier wurde jedoch nichts entwendet.

Hinweise auf die Einbrüche oder den Verbleib des Mazda erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Maschinen entwendet

Insgesamt mindestens fünf Hilti-Akkuschrauber inklusive Akkus, zwei Ladegeräte eine Hilti Bohrmaschine und ein Würth-Baustellenlaser wurde zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr, aus einem Gebäude in der Eugen-Hafner-Straße entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Geräte nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Einfahren auf die Steinbeisstraße

Am Montag gegen 07:45 Uhr wollte ein 59-jähriger PKW-Lenker von einem Grundstück auf die Steinbeisstraße ausfahren. Hierbei übersah er eine dort fahrende 20-Jährige PKW-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell