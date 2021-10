Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Großraummülltonnen in Flammen +++ Straßenraub unter Kindern +++ Katalysator gestohlen +++ Einbruch in Friseursalon +++ Unfälle

Wiesbaden (ots)

1. Großraummülltonnen in Flammen,

Mainz-Kastel, Am Königsfloß, 03.10.2021, 23.40 Uhr, Mainz-Kastel, Ratsherrenweg, 04.10.2021, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag standen in Mainz-Kastel an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten Mülltonnen in Flammen. Der erste Brand, bei welchem zwei Großraummülltonnen beschädigt wurden, ereignete sich gegen 23.40 Uhr in der Straße "Am Königsfloß". Eine Polizeistreife wurde auf das im Bereich eines Mülltonnenabstellplatzes ausgebrochene Feuer aufmerksam und konnte durch das Wegziehen der brennenden Tonnen ein Übergreifen der Flammen auf noch weitere dort abgestellte Mülltonnen verhindern. Der Brand wurde letztendlich von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Im weiteren Verlauf der Nacht brannten gegen 01.05 Uhr auf einem Mülltonnenabstellplatz im Ratsherrenweg sämtliche dort abgestellte Mülltonnen und die Umzäunung des Platzes. Durch das Feuer und die damit einhergehende Hitzeeinwirkung wurde auch noch eine Fensterscheibe eines angrenzenden Büros beschädigt. Der Brand wurde auch in diesem Fall von der Wiesbadener Feuerwehr bekämpft. Der bei den beiden Bränden entstandene Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Feuer vorsätzlich entzündet wurden. Die eingeleiteten Fahndungen verliefen ergebnislos. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Straßenraub unter Kindern,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 03.10.2021, 12.45 Uhr,

(pl)In der Schwalbacher Straße kam es am Sonntagmittag zu einem Straßenraub unter Kindern. Zwei 11 und 12 Jahre alte Jungen sollen gegen 12.45 Uhr im Bereich des Faulbrunnenplatzes von zwei etwas älteren Kindern angesprochen und nach Bargeld und Drogen gefragt worden sein. Als die beiden Geschädigten nicht darauf eingingen, habe einer der Täter sie mit einem Messer bedroht und schließlich die Umhängetasche des 11-Jährigen entwendet. Diese sei dem Beraubten aber nach einem Blick in die Tasche von dem unbewaffneten Täter wieder zurückgegeben worden. Der von den beiden Geschädigten direkt informierte Vater des 12-Jährigen konnte die beiden Räuber noch vor Ort am Faulbrunnenplatz antreffen und einen von ihnen festhalten. Der zweite Täter wurde fast zeitglich von zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften festgenommen. Die beiden festgenommen 13 Jahre alte Jungen wurden zwecks weiterer Maßnahmen mit zum Revier genommen und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet.

3. Katalysator gestohlen,

Wiesbaden, Brunhildenstraße, 30.09.2021, 16.00 Uhr bis 01.10.2021, 13.25 Uhr,

(pl)In der Brunhildenstraße haben Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag den Katalysator eines geparkten BMW ausgebaut und entwendet. Der Geschädigte hatte seinen grünen Pkw am Donnerstag gegen 16.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Brunhildenstraße abgestellt und musste dann am nächsten Tag gegen 13.25 Uhr den Diebstahl des Katalysators feststellen. Der verursachte Gesamtschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Einbruch in Friseursalon

Wiesbaden, Rathausstraße Donnerstag, 30.09.2021, 19:30 Uhr bis Freitag, 01.10.2021, 06:30 Uhr

(ll)Ein oder mehrere unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Friseursalon in Wiesbaden - Biebrich ein und entwendeten das Bargeld aus der Kasse. Der unbekannten Täter gelangte erst in einen Innenhof, welcher an den Friseursalon angrenzt. Dort drückte dieser das Oberlicht eines Toilettenfensters auf und konnten so in den Salon einsteigen. Anschließend war das Ziel des Täters das Bargeld in der Kasse. Ein Sachschaden entstand nicht. Zeugen oder Zeuginnen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der 0611 - 345 - 0 zu melden.

5. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße / Saarstraße Sonntag, 03.10.2021, 21:42 Uhr

(ll)In den Abendstunden des 03.10.2021 kam im Kreuzungsbereich der Erich-Ollenhauer-Straße und der Saarstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Ein grauer VW Tiguan befuhr die Erich-Ollenhauer-Straße aus Wiesbaden-Dotzheim kommend in Richtung Wiesbaden-Biebrich, während ein roter Opel Corsa die Saarstraße aus Richtung der BAB 643 kommend in Richtung der Schiersteiner Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich der Saarstraße / Erich-Ollenhauer-Straße fuhren beide Pkw in den Kreuzungsbereich ein und es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. In der Folge mussten beide Fahrer zur weiteren ärztlichen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Zeugen oder Zeuginnen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611 - 345 2340 zu melden.

6. Kollision mit Radfahrerin - Pkw flüchtet Wiesbaden, Aunelstraße Freitag, 01.10.2021, 23:07 Uhr

(ll)Eine Fahrradfahrerin stürzte nach einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten Pkw in Wiesbaden-Dotzheim. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer des Pkw entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Eine 17-jährige Wiesbadenerin befuhr am Freitagabend die Aunelstraße in Richtung Dotzheim-Mitte. Ein ihr entgegenkommender Pkw streifte das Fahrrad und die Radfahrerin stürzt zu Boden. Der Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Hinweise zu dem Pkw oder der Person, die hinter dem Steuer des geflüchteten Pkw saß, werden bei der Unfallfluchtgruppe des regionalen Verkehrsdienstes unter der 0611 - 345 2240 entgegengenommen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell