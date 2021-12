Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Fahrradkontrolle beim Schulzentrum

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeiposten Rutesheim haben zusammen mit Mitarbeitenden der Stadt Rutesheim am Montag zwischen 07:15 und 08:30 Uhr am Schulzentrum in der Robert-Bosch-Straße eine Fahrradkontrolle durchgeführt. Sie überprüften die Verkehrssicherheit der Räder, die auf dem Weg zum Schulbetrieb waren und hielten hauptsächlich diejenigen Radfahrer an, die ohne oder mit nur unzureichender Beleuchtung unterwegs waren. 127 Radfahrende wurden während der Aktion angetroffen, 21 von diesen mussten beanstandet werden. Die Polizisten führten mit ihnen ein verkehrserzieherisches Gespräch. Die Eltern der Jugendlichen und Kinder werden im Nachgang noch mit einem Brief über das Ergebnis der Kontrolle informiert. Erfreuliches Fazit dieser Kontrollaktion ist ein weiterer Rückgang der Beanstandungen im Vergleich zu den Vorjahren. Wurden im Jahr 2019 noch 33% der Kontrollierten beanstandet, waren es im Jahr 2020 noch 25 % und dieses Jahr nur noch 16,5 %.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell