Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Rudolstadt-Schwarza (ots)

Am Freitag befuhren gegen 13:45 Uhr drei Fahrzeuge die B85/88 von Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt. An der Einmündung zur Schwarzburger Straße wurde wegen Rotlicht gewartet. Als die Ampel auf Grün schaltet, fuhren alle los. Der Erste bremste plötzlich stark ab und kam zum Stillstand. Das zweite Auto bremste und kam ebenfalls zum Stillstand. Das dritte Auto konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und schob das zweite Auto auf das Erste auf. Zum Stillstand kam der Dritte an der Leitplanke und verletzte sich hierbei. Der Gesamtschachaden wird auf mindestens 43.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste bis ca. 15 Uhr voll gesperrt werden.

