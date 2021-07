Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - für 28 Monate in Haft

Lünen (ots)

Gestern Mittag (05. Juli) verhafteten Bundespolizisten im Lüner Hauptbahnhof einen 21-Jährigen. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Mann zu einer Haftstrafe verurteilt.

Gegen 13 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Lüner Hauptbahnhof einen gebürtigen Solinger. Im Rahmen einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Person bereits polizeibekannt ist.

Das Jugendschöffengericht hatte den Deutschen in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahls in sechs Fällen und Erschleichen von Leistungen in zwei Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Da der Verurteilte sich bisher der ergangenen Strafantrittsladung nicht stellte, wurde er zur Strafvollstreckung ausgeschrieben.

Des Weiteren wurde bei dem 21-Jährigen ein kleines Tütchen mit Betäubungsmittel in der Jacke und sieben weitere in der Umhängetasche aufgefunden, welche durch die Beamten sichergestellt wurden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verbrachten die Bundespolizisten die Person in eine JVA. Die Bundespolizei leitete zudem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *RO

