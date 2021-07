Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung in Regionalbahn-Bundespolizei sucht weitere Zeugen

Münster/Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag (05.Juli) hat ein bislang unbekannter Mann in einem Regionalzug von Osnabrück nach Münster in Gegenwart einer weiblichen Reisenden sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Münster gegen 15:55 Uhr wandte sich die Geschädigte an einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der anschließend die Bundespolizei informierte.

Die Bundespolizisten veranlassten eine Sicherung der Videoaufnahmen aus dem Zug und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der unbekannte Mann verließ ebenfalls in Münster den Zug wird wie folgt beschrieben:

-Ca. 40-45 Jahre alt

-Glatze bzw. Halbglatze mit ganz kurz rasierten Haaren an den Seiten und Hinterkopf

-Brillenträger

-Dunkle Wachsjacke

-Dunkle, kurze Hose

-Dunkle Wanderschuhe

-Führte einen blauen Rucksack und einen weißen Jutebeutel mit sich

Die Bundespolizei bittet weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251/97437-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell