Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Rheinbreitbach (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17:20 Uhr, wurden an einem Discounter in Rheinbreitbach zwei hochwertigen Mountainbikes entwendet. Die beiden jugendlichen Freunde stellten ihre Räder am dortigen Fahrradständer ab und verschlossen sie mit einem Fahrradschloss. Nach einem kurzen Aufenthalt im Supermarkt wurden die Räder entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

