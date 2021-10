Polizei Hamburg

POL-HH: 211018-2. Zwei Jugendliche nach Einbruch in Schule in Hamburg-Langenhorn festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.10.2021, 02:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Krohnstieg

In der Nacht zu Montag haben Polizeibeamte in Langenhorn zwei Jugendliche vorläufig festgenommen. Sie stehen in Verdacht, in eine Grundschule eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Polizeikommissariats 34 hatten die beiden 14 und 17 Jahre alte Jugendlichen auf einem Grundstück am Jugendpark in Langenhorn überprüfen wollen. Das Duo hatte sich zunächst hinter einem Auto versteckt, sich den Beamten dann aber doch gestellt. In ihrem Versteck hinter dem Auto lagen zwei Taschen, in denen sich unter anderem insgesamt 15 Laptops befanden. Die Überprüfung der Geräte ergab, dass diese offenbar zu einer in der Nähe befindlichen Grundschule gehörten. Die polizeibekannten Jugendlichen, beides Deutsche, wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Einsatzkräfte überprüften das Schulgebäude und stellten fest, dass dort eingebrochen worden war.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungsschritte und setzen am Einbruchstatort auch die Spurensicherung ein. Nach Vorlage eines richterlichen Beschlusses durchsuchten sie auch die Zimmer der beiden Tatverdächtigen in einer Jugendeinrichtung. Sie stellten dabei unter anderem ein halbes Dutzend iPads und weitere Laptops als mutmaßliches Diebesgut sicher.

Am Morgen übernahmen schließlich Ermittler des örtlichen Landeskriminalamts 144. Sie führen den 17-jährigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg einem Haftrichter zu. Der 14-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt, für ihn bestehen jedoch keine Haftgründe.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden mutmaßlichen Einbrecher und die Zuordnung der gefundenen Gegenstände dauern an.

