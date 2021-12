Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 11:00 und 20:00 Uhr ist ein unbekannter Täter nach Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Wohnung im Entenäcker in Bietigheim eingestiegen und hat dort mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

