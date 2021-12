Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Alkoholisiert und renitent auf Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender Mercedes auf. Dieser war zunächst auf der B 27 in Richtung Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Degerloch unterwegs und fuhr auf die A 8 auf. In diesem Bereich stieß der 49-jährige Fahrer bereits ein erstes Mal gegen eine Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort und fuhr auf den Parkplatz Sommerhofen. Bei der Abfahrt stieß er erneut gegen eine Leitplanke und einen Fahrbahnteiler. Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg traf den 49-Jährigen kurz darauf stark schwankend neben seinem Mercedes an. Der sichtlich angetrunkene Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf dem Weg zum Streifenwagen und ins Krankenhaus beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach und versuchte nach ihnen zu treten. Der 49-Jährige Georgier wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt und musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine vierstellige Sicherheitsleitung hinterlegen. Die Nacht verbrachte er bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

