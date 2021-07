Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit Verletzten

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Eine 51-Jährige aus Nettersheim befuhr am Donnerstagabend (22.10 Uhr) die Bundesstraße 266 von Mechernich in Fahrtrichtung Euskirchen und beabsichtigte, die B266 nach links auf die A1 in Fahrtrichtung Trier zu verlassen.

Ihr entgegen UB01 befährt die B266 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Mechernich. Während des Abbiegevorgangs übersah die Frau einen entgegenkommenden Fahrer (20) aus Mechernich, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt.

Durch die Kollision fing der Motorraum des Pkw der Nettersheimerin Feuer, das durch Ersthelfer gelöscht werden konnte.

Durch auslaufende Motoröle wurde eine angrenzende Grünfläche beschädigt.

Die B266 und die Abfahrt Wisskirchen in Richtung Trier waren für eineinhalb Stunden gesperrt.

