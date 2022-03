Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (28.03.2022) einen 27 Jahre alten Mann bei einer Verkehrskontrolle in der Eisenbahnstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten und einen gefälschten Führerschein vorgezeigt zu haben. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten gegen 17.20 Uhr einen Audi mit litauischer Zulassung. Der 27-jährige Fahrer händigte den Beamten einen nigerianischen Reisepass sowie einen nigerianischen Führerschein aus. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der 27-Jährige ohne erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhalten. Bei genauer Betrachtung stellten die Polizisten zudem fest, dass es sich beim Führerschein mutmaßlich um eine Totalfälschung handelte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den Audi keine Zulassung und kein Versicherungsschutz bestehen. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und beschlagnahmten sämtliche Dokumente, den Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichenschilder. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie nach Zahlung einer Sicherheitsleistung auf freien Fuß gesetzt.

