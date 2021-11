Polizei Bielefeld

POL-BI: Rüttelstampfer von Ladefläche gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Bisher unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend, 20.11.2021, und Montagfrüh, 22.11.2021, hochwertige Werkzeuge von der Ladefläche eines VW Crafter, der in der Nähe des Kreisels Engersche Straße / Am Pfarracker stand.

Ein Mitarbeiter hatte den Crafter am Samstag, gegen 19:00 Uhr, an der Straße abgestellt. Als er am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrte, fiel ihm zunächst auf, dass ein Metallkasten aufgebrochen worden war, der auf der Ladefläche stand. Das darin befindliche Werkzeug war zum Großteil entwendet worden, darunter ein Winkelschleifer, eine Säbelsäge, ein Stemmhammer und eine Bohrmaschine der Marke Bosch, sowie eine Husqvarna Motorflex, zwei Kabeltrommeln und ein Ratschenschlüsselset.

Darüber hinaus fehlte ein Rüttelstampfer der Marke Weber, der ebenfalls mit einem Schloss gesichert war.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

