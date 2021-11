Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall offenbar infolge Handynutzung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Augenscheinlich nutzte ein Radfahrer am Samstag, 20.11.2021, bei der Fahrt sein Handy. Es kam zum Zusammenstoß mit einem PKW. Der Radler erlitt leichte Verletzungen.

Ein 17-jähriger Bielefelder fuhr gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Ziegelstraße in Richtung Eckendorfer Straße. Neben ihm fuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit seinem Mercedes ebenfalls in Richtung Eckendorfer Straße.

Beide hielten an der Ampel Ziegelstraße/ Walkenweg an. Als sie bei Grün losfuhren, befand sich der Radfahrer vor dem PKW-Fahrer. In dem Moment, wo der Mercedes-Fahrer sich auf gleicher Höhe mit dem Radfahrer befand, machte dieser plötzlich einen Schlenker nach links. Der PKW-Fahrer wich nach links aus, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und der Radfahrer stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Der 20-Jährige äußerte gegenüber den unfallaufnehmenden Polizisten, dass der Radfahrer ein Handy in der linken Hand gehalten und darauf geschaut habe. Zudem habe er Kopfhörer in den Ohren getragen. Der 17-Jährige gab an, sein Handy nicht genutzt zu haben. Warum er unvermittelt nach links gefahren sei, konnte er nicht sagen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell