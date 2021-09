Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllablagerung in Wardenburg



Am Sonnabend, 04.09., wurde gegen 19:00 Uhr an einem unbefestigten Verbindungsweg zwischen Oldenburger Straße und der Straße "Am Esch" in Wardenburg diverser Sperrmüll unerlaubt entsorgt. Unter anderem wurden neben Gartenstühlen und Matratzen auch zwei Kühlschränke und ein blaues Bobbycar vorgefunden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/941115 entgegen.

