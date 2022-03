Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn gefährdet und gegen Ampel gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Autofahrer am Dienstagabend (29.03.2022) gegen eine Ampelanlage gefahren ist, haben die Beamten einen 75 Jahre alten Mann als Fahrer ermittelt. Der 75-Jährige war gegen 21.30 Uhr in der Straße am Wolfersberg unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zur Löwentorstraße mutmaßlich das Rotlicht missachtete und die Kreuzung in Richtung Hallschlag überquerte. Eine in Fahrtrichtung Remseck fahrende Stadtbahn der Linie U12 führte deshalb eine Notbremsung durch. Ob sich aufgrund dieser Bremsung jemand verletzte, ist derzeit nicht bekannt. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 75-Jährige im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn der Straße Hallschlag und stieß im Bereich der dortigen Bushaltestelle mit einer Ampel zusammen. Der Mast wurde dabei verbogen und die Ampel fiel zu Boden, wodurch die Ampelanlage im gesamten Kreuzungsbereich ausfiel. Gegen 23.30 Uhr wurde sie wieder provisorisch in Stand gesetzt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Beamten trafen den Mann, der sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Sie eröffneten gegen ihn ein Strafverfahren und beschlagnahmten darüber hinaus seinen Führerschein. Zeugen, insbesondere eventuell verletzte Fahrgäste werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

