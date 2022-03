Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann ist am späten Dienstagabend (29.03.2022) in der Cottastraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit seinem E-Scooter in Richtung Tübinger Straße unterwegs, als er offenbar alleinbeteiligt stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus weiterversorgt wurden. Da der Mann alkoholisiert gewesen sein soll, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Bei der weiteren Überprüfung stellten sie fest, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hatte.

