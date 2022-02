Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Einladung zur Pressekonferenz Kriminalitätsentwicklung

Kreis Soest (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt für Montag, den 21. Februar 2022 um 11:30 Uhr, alle interessierten Pressevertreter in das Kreishaus nach Soest, Hoher Weg 1-3, Sitzungszimmer 1 ein. In einer Pressekonferenz wird die Kriminalitätsentwicklung von 2021 aus dem Kreis Soest vorgestellt und erläutert. Neben der Landrätin und dem Abteilungsleiter der Polizei stehen Ihnen die Experten der Direktion Kriminalität während der Pressekonferenz für Rückfragen zur Verfügung. Aufgrund der pandemischen Lage ist die Teilnahme an der Pressekonferenz nur unter der 3G-Regel und mit FFP2-Maske möglich. Zur weiteren Planung bitten wir Sie, sich bis Freitag bei der Pressestelle (02921-91005300) der Kreispolizeibehörde Soest anzumelden. (reh)

