Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Wie schütze ich mein Wohnmobil

Kreis Soest (ots)

Seit Beginn der Corona-Pandemie werden Auslands- und Flugreisen seltener, das Bedürfnis, mit dem Wagen flexibel zu verreisen immer größer. Hierbei scheint das Wohnmobil eine wichtige Rolle zu spielen, was auch die Straftäter bemerkt haben dürften. So werden sie immer öfter das Objekt der Begierde. Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, an Ihr rollendes Heim zu gelangen, sollten Sie zusätzliche Diebstahlsicherungen anbringen. Dass die Türen natürlich verschlossen sein sollten, ist obligatorisch. Doch eine Rad- oder Lenkradkralle, die zusätzliche Alarmanlage oder weitere Schlösser nehmen den Tätern die Freude an Ihrem Eigentum. (reh)

