Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Erkannt - Blutprobe

Warstein (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte am Dienstagabend (15. Februar 2022) einen polizeibekannten 25-jährigen Warsteiner, wie dieser mit einem Wagen von der Rüthener Straße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Als eine weitere Streifenwagenbesatzung kurz darauf den Wagen des Warsteiners auf einem Parkplatz antreffen konnte, stritt der Mann, der sein Gefährt bereits verlassen hatte, ab, mit dem Wagen gefahren zu sein. Über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte der 25-Jährige nicht. Die fehlende Pupillenreaktion beim Autofahrer erhärtete den Verdacht, dass dieser zuvor Drogen zu sich genommen haben könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten fuhren daraufhin mit ihm in ein Krankenhaus und ließen dort eine Blutprobe entnehmen. Nun muss sich der Warsteiner wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss verantworten. (reh)

