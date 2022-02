Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Papiercontainer angezündet - Tatverdächtiger flüchtet

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (15. Februar 2022) konnte ein Zeuge gegen 18.30 Uhr einen Jungen dabei beobachten, wie er auf einem Schulhof an der Bökenförder Straße das Gas aus einer Sprayflasche entzündete und damit Papier in einem Papiercontainer ansteckte. Anschließend rannte er mit einem in seiner Begleitung befindlichen Mädchen weg. Der Sachschaden am abgebrannten Container betrug schätzungsweise 700 Euro. Der Junge war

- Augenscheinlich 13 Jahre alt - Circa 150 cm groß - Blonde Haare - Trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkelblaue Jeans.

Weitere Zeugen, insbesondere das Mädchen, die Angaben zu dem Brand oder der Identität des Jungen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell