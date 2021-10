Polizei Köln

POL-K: 211021-6-K Öffentlichkeitsfahndung (Fotos) - Demenzkranker Senior vermisst

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach dem 61 Jahre alten Hayri K. Der an Demenz erkrankte Kölner hat am Mittwochabend (20. Oktober) seine eheliche Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Köln-Holweide verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Demenz ist nicht auszuschließen, dass sich in einer hilflosen Lage befindet.

Herr K. ist 1,73 Meter groß, ist schlank, hat kurze graue Haare und trägt einen grauen Oberlippenbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Jeans und einem blauen Pullover oder Weste bekleidet.

Fotos des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/73

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten können telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de den Ermittlern des Kriminalkommissariats 62 mitgeteilt werden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell