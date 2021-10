Polizei Köln

POL-K: 211021-4-K Opel erfasst entgegenkommenden Rollerfahrer beim Abbiegen

Köln (ots)

Eine 22-Jährige hat am Mittwochabend (20. Oktober) gegen 19 Uhr in Köln-Zollstock beim Abbiegen vom Gottesweg auf den Höninger Weg mit ihrem Opel einen entgegenkommenden Rollerfahrer (40) frontal erfasst. Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen mit einem Schulterbruch, Hand- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mw/de)

