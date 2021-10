Polizei Köln

POL-K: 211021-3-K Durchsuchungen und Festnahme nach Bedrohung mit Pistole

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln anhängigen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes haben SEK-Kräfte am Donnerstagmorgen (21. Oktober) einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung sollen er sowie sein flüchtiger Komplize am Sonntagnachmittag (17. Oktober) einen 41 Jahre alten Bekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie seiner EC-Karte nebst Geheimzahl gezwungen haben. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Köln Weidenpesch sowie eines Tattoo-Studios in der Innenstadt fanden die Polizisten eine Pistole und weiteres Beweismaterial. (mm/de)

