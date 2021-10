Polizei Köln

POL-K: 211021-2-K Zeugenaufruf - Polizei sucht Fahrer/in eines weißen Ford nach Verkehrsunfall

Köln (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Zoobrücke am Samstagnachmittag (16. Oktober) sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Ford. Er oder sie soll in Fahrtrichtung Innere Kanalstraße vor einem stationären "Blitzer" von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt sein und stark abgebremst haben. Die Fahrerin (49) eines Citroen war infolge der ausgelösten Kettenreaktion auf einen vor ihr fahrenden Renault (Fahrerin: 31) aufgefahren. Eine 57 Jahre alte Frau in dem Renault war bei dem Unfall verletzt worden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet und/oder Hinweise zum/zur Fahrer/in des Ford geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell