Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer fährt plötzlich auf die Straße - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Einen schwer verletzten Fahrradfahrer und circa 10.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (15. Februar 2022) auf der Pappelallee. Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 80-jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückausfahrt unvermittelt auf die Straße. Ein 66-jähriger Mann aus Lippstadt, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen die Pappelallee befuhr, konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde von dem Wagen aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. Einen Fahrradhelm trug das Unfallopfer nicht. Er wurde anschließend durch eine Rettungswagenbesatzung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben verfügt der 80-Jährige nur noch über eine geringe Sehkraft und wird wohl zukünftig nicht mehr mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen wollen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell