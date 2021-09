Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Unfall auf der A 6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Ausfahrt Sinsheim, PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Am 05.09.2021, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich auf der A 6 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. An einer Fahrbahnverengung vor dem Baustellenbeginn, kurz vor der Ausfahrt nach Sinsheim, bildete sich auf dem mittleren Fahrstreifen ein Rückstau. Aufgrund einer den örtlichen Straßenverhältnissen nicht angepassten, zu hohen Geschwindigkeit prallt ein 25-jähriger BMW M4 Coupé-Fahrer auf das Stauende auf und schiebt die vier vor ihm befindlichen Fahrzeuge aufeinander. Der vor dem BMW haltende Renault Megane wurde dadurch auf einen Hyundai geschoben, der wiederum auf einen VW Touran und dieser auf einen BMW 320. Die 72-jährige Renault-Fahrerin wurde ebenso wie ihr 81-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Die 51-jährige Beifahrerin sowie der 56-jährige Beifahrer im Hyundai wurden schwer verletzt und in ein Heilbronner Krankenhaus verbracht. Hierbei wurde die Beifahrerin mit dem auf der Fahrbahn gelandeten Rettungshubschrauber abtransportiert, weshalb die komplette Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden musste und es zu einer Staubildung von bis zu sechs Kilometern Länge kam. Eine 52-jährige Beifahrerin im VW Touran kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Sinsheimer Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst sowie die Insassen des BMW 320 wurden nicht verletzt. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 45.000 Euro. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, das Gebiet um die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Gegen 12.45 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt und der Verkehr normalisierte sich. Der 25-jährige Unfallverursacher muss mit einer Anzeige und einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell