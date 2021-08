Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherungsschutz und mit falschem Versicherungsaufkleber in Varel kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 20-Jährigen ein

Varel (ots)

Am Dienstag kontrollierten Beamte der Vareler Polizei gegen 23.00 Uhr einen 20-Jährigen, der mit einem E-Scooter in der Neuenburger Straße in Zetel unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten am dem Fahrzeug einen Versicherungsaufkleber fest, der für einen anderen E-Scooter ausgegeben ist. Für das kontrollierte Fahrzeug konnte der 20-Jährige keinen gültigen Versicherungsschutz vorlegen, so dass die Beamten ihm die Weiterfahrt untersagten und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdachts der Urkundenfälschung einleiteten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell