Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rauchentwicklung über Lagerhalle führt zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Varel (ots)

Am Montagabend führte eine Rauchentwicklung über einer Lagerhalle auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände in der Friedrichsfelder Straße um 19.44 Uhr zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Neben den eingesetzten Beamten der Vareler Polizei waren weiterhin 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide vor Ort. Statt eines Brandes stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einer Halle, in der Munition gelagert wird, bei einer Granate zu einer Rauchentwicklung gekommen ist, die selbstständig wieder aufhörte. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell