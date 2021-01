Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: 68-Jähriger und Polizei stellen falschem Polizisten eine Falle

Duisburg (ots)

Ein 68-Jähriger hat die Polizei am Donnerstag (21. Januar) auf die Spur eines falschen Polizisten gebracht.

Der Duisburger meldete sich am Vormittag bei der Polizei und berichtete, von einem Trickbetrüger angerufen worden zu sein. Der Anrufer behauptete, er sei Polizist und wolle vor einer Einbrecherbande warnen. Im selben Telefonat bot er an, das Vermögen des 68-Jährigen "in Verwahrung" zu nehmen und schickte ihn zum Geldabholen zur Bank. Was der Anrufer nicht wusste: Der 68-Jährige hatte die Masche längst durchschaut und weihte die Polizei ein. Als ein falscher Polizist also gegen 14 Uhr an der Wohnung des vermeintlichen Opfers auf der Barbarastraße erschien und das Geld abholen wollte, warteten bereits echte Polizisten auf den Mann. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Der 24-Jährige muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen Betruges auseinandersetzen.

