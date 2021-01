Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Unbekannte überfallen Kiosk mit Messer und Schlagstock

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend (21. Januar, 20:30 Uhr) einen Kiosk auf der Friedrich-Alfred-Straße ausgeraubt. Mit einem Messer und einem Schlagstock bewaffnet bedrohte das Duo den 32-jährigen Mitarbeiter und erbeutete Bargeld sowie Zigaretten. Dann flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Eisenstraße. Einer der Männer soll helle Schuhe getragen und einen Rucksack dabei gehabt haben. Laut Zeugenangaben sollen sie unterschiedlich groß gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

