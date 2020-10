Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vier Straftäter festgenommen

Lauterecken (ots)

Vier Männer haben am Montagmittag vermutlich gemeinsam einen Einkaufswagen voller Waren in einem Discounter in der Saarbrücker Straße stehlen wollen. Den Mitarbeitern des Marktes war aufgefallen, dass ein Mann mit den unbezahlten Waren durch den Ausgang fuhr. Gleichzeitig wurden sie an der Kasse abgelenkt. Außerhalb des Marktes konnten schließlich zwei zu Fuß flüchtige Personen von Beamten der Polizeiinspektion festgenommen werden. Das Diebesgut war jedoch bereits in einen PKW umgeladen worden, der mit zwei weiteren Tätern davongefahren war. Das Fahrzeug wurde allerdings später nochmals in der Hauptstraße gesichtet. Die Personendaten von Fahrer und Beifahrer konnten ebenfalls festgestellt werden. Die Tatverdächtigen sind im Alter von 19, 22, 24 und 44 Jahren. Da einer der Festgenommenen ein Tierabwehrspray mit sich führte, wird der Tatbestand eines Diebstahls mit Waffen geprüft. Das Diebesgut hatten die beiden "Autofahrer" vor der Polizeikontrolle bereits "entsorgt". Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110, wenn im Umfeld von Lauterecken noch originalverpackte Produkte eines Discounters im Freien gefunden werden. |pilek-AH

