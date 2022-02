Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Fußgängerin angefahren - Auto fährt weiter

Möhnesee (ots)

Am Montag (14. Februar 2022) ging eine 57-jährige Fußgängerin aus Möhnesee mit ihrem Hund auf der linken Seite der Syringer Straße in Richtung Soest spazieren. Gegen 18.45 Uhr kam ihr ein dunkler Wagen entgegen. Aufgrund des Gegenverkehrs fuhr dieser nun sehr weit nach rechts, sodass er, die mit einer Taschenlampe beleuchtete Frau, mit seinem rechten Außenspiegel touchierte. Durch die Kollision mit dem Spiegel fiel die Frau hin und erlitt einen Schock. Der Spiegel des Wagens brach ab und konnte später von der Polizei sichergestellt werden. Anstatt sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Wagen in Richtung Völlinghausen davon. Die Beamten gehen davon aus, dass der rechte Außenspiegel zu einem dunklen Mercedes-Benz gehört. Zeugen, insbesondere der Autofahrer, der zur Unfallzeit dem Fluchtfahrzeug entgegenkam, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu einem dunklen Mercedes-Benz mit fehlenden, rechten Außenspiegel machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell