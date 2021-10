Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291021-842: Versuchter Quad-Diebstahl

Gummersbach (ots)

Am helllichten Tag wollte ein Unbekannter am Donnerstag (28. Oktober) auf dem OBI-Parkplatz in Dieringhausen ein Quad stehlen. Das Quad war direkt am Gebäude des an der Dieringhauser Straße gelegenen Marktes in einer Parktasche abgestellt. Zwischen zehn und elf Uhr versuchte ein Unbekannter das Zündschloss zu knacken, konnte das Quad aber nicht starten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell