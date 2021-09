Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg und Speyer - Unfälle mit Sachschaden auf der B9 im Berufsverkehr (21/0609 und 07/0709)

Römerberg und Speyer (ots)

Am 06.09.2021 um 06:14 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Speyer in seinem PKW die B9 in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem auffahrenden LKW Platz zu machen. Dabei übersah er einen bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW, mit dem es in der Folge zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Beide PKW wurden beschädigt, niemand wurde verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Am 07.09.2021 um 05:29 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann in seinem PKW die B9 in nördlicher Richtung und überfuhr in Höhe der Abfahrt Speyer-West einen auf der linken Spur liegenden Plastikeimer, welcher Sachschaden am PKW verursachte. Der Urheber des Ladungsverlustes ist unbekannt.

