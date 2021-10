Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281021-841: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Marienheide (ots)

Einbrecher waren am Mittwochabend (27. Oktober) in Marienheide-Kotthausen unterwegs; sie brachen in eine Parterrewohnung an der Gimborner Straße ein, machte jedoch keine Beute. Unbekannte waren in der Zeit zwischen 17.30 und 23.30 Uhr in die Wohnung eingestiegen, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten mehrere Räume, fanden aber keine lohnenswerte Beute und flüchteten im Anschluss durch die Terrassentüre. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell